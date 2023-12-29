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Сегодня, 18:28

Источник: полузащитник ЦСКА Арбузов перейдет в «Балтику»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ярослав Арбузов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов в ближайшее время станет игроком «Балтики», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, трансфер 19-летнего игрока обойдется калининградцам в сумму порядка 20 миллионов рублей (около 200 тысяч евро). Контракт будет рассчитан на 4,5 года. Когда Арбузов проведет за «Балтику» 5 матчей, клуб должен будет заплатить ЦСКА еще 5 миллионов рублей.

Кроме того, ЦСКА получит 15 процентов от перепродажи футболиста. В соглашении будет прописана опция обратного выкупа.

Арбузов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 4 матча, отметившись одним голом.

Источник: https://t.me/karpinside/29923
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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