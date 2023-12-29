Источник: полузащитник ЦСКА Арбузов перейдет в «Балтику»

Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов в ближайшее время станет игроком «Балтики», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, трансфер 19-летнего игрока обойдется калининградцам в сумму порядка 20 миллионов рублей (около 200 тысяч евро). Контракт будет рассчитан на 4,5 года. Когда Арбузов проведет за «Балтику» 5 матчей, клуб должен будет заплатить ЦСКА еще 5 миллионов рублей.

Кроме того, ЦСКА получит 15 процентов от перепродажи футболиста. В соглашении будет прописана опция обратного выкупа.

Арбузов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 4 матча, отметившись одним голом.