Источник сообщил, что Писарский попал в аварию

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в аварию, сообщает Telegram-канал «Волжская защепка».

Футболист повредил машину, однако сам рне пострадал.

В зимнее трансферное окно Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». За самарский клуб нападающий провел 16 матчей, забил три гола и сделал 2 результативные передачи.