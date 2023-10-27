Источник: «Спартак» отпустит Классена, если Тавареш успешно восстановится после травмы

«Спартак» отпустит Классена, если Тавареш успешно восстановится после травмы

Защитник «Спартака» Леон Классен может покинуть клуб, если его одноклубник Томаш Тавареш успешно восстановится после повреждения, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, красно-белые рассмотрят вариант с арендой 23-летнего защитника.

В текущем сезоне Классен провел 5 матчей за «Спартак», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

В июне этого года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.