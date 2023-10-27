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РПЛ

27 октября, 15:53

Источник: «Спартак» отпустит Классена, если Тавареш успешно восстановится после травмы

«Спартак» отпустит Классена, если Тавареш успешно восстановится после травмы
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Леон Классен может покинуть клуб, если его одноклубник Томаш Тавареш успешно восстановится после повреждения, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, красно-белые рассмотрят вариант с арендой 23-летнего защитника.

В текущем сезоне Классен провел 5 матчей за «Спартак», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

В июне этого года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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