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27 октября, 15:06

Чанов высказался о возможной отставке Федотова из ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Я думаю, что об этом сейчас и речь не должна идти. Молодежь тоже имеет такие свойства, как нестабильность прежде всего. Поэтому ребята где-то похуже начали относиться к себе и к требованиям. Надо находиться внутри клуба и знать, увидеть, что там происходит», — цитирует Чанова «Евро-Футбол.Ру».

После 12 туров ЦСКА с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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