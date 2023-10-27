Чанов высказался о возможной отставке Федотова из ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Я думаю, что об этом сейчас и речь не должна идти. Молодежь тоже имеет такие свойства, как нестабильность прежде всего. Поэтому ребята где-то похуже начали относиться к себе и к требованиям. Надо находиться внутри клуба и знать, увидеть, что там происходит», — цитирует Чанова «Евро-Футбол.Ру».

После 12 туров ЦСКА с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.