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Сегодня, 23:35

Источник: «Спартак» предлагал 6 миллионов долларов за форварда «Сан-Лоренсо» Барейро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Адам Барейро (слева).
Фото AFP
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«Сан-Лоренсо» отклонил предложение «Спартака» по форварду Адаму Барейро, утверждает La Cicloneta.

По информации источника, красно-белые предложили за 27-летнего парагвайца 6 миллионов долларов (около 5,45 миллиона евро), но получили отказ.

Барейро выступает за «Сан-Лоренсо» с января этого года. В минувшем сезоне он провел за команду 48 матчей, забил 18 мячей и сделал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Также Барейро провел три матча за сборную Парагвая. Он дебютировал за национальную команду в этом году.

Адам Барейро — младший брат бывшего нападающего «Сатурна» Фредди Барейро, который играл за подмосковную команду с 2005 по 2007 год.

Футбол
ФК Сан-Лоренсо
ФК Спартак (Москва)
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