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РПЛ

Сегодня, 17:35

Источник: Сутормин может перейти в «Ростов»

Виктория Кравченко
Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист может перейти в «Ростов» на правах аренды до конца текущего сезона, так как главный тренер команды Валерий Карпин лично хочет видеть хавбека в клубе.

Ранее сообщалось, что футболист отказался от перехода в «Сочи».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://t.me/karpinside
Алексей Сутормин
Валерий Карпин
ФК Зенит
ФК Ростов
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