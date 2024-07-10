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Сегодня, 11:57

Источник: трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» сорвался

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев не перейдет в «Зенит», сообщает Legalbet.

Как отмечает источник, клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока. Петербуржцы больше не будут рассматривать предложения красно-белых по этому вопросу. При этом во вторник, 9 июля, появилась информация, что Соболев уже согласовал контракт с сине-бело-голубыми.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Спартак» готов отпустить футболиста за 11 миллионов евро. Однако «Зенит» не готов брать игрока за такую цену.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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