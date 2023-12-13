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Сегодня, 22:41

Источник: «Васку да Гама» интересуется защитником «Краснодара» Алонсо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заинтересовал бразильский клуб «Васко да Гама», сообщает Globo.

По информации источника, «Краснодар» запросил за 30-летнего парагвайца 1,5 миллиона евро, но бразильский клуб пытается сбить цену.

Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 24 матча во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Хуниор Алонсо
Футбол
ФК Васко да Гама
ФК Краснодар
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