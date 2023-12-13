Экс-футболист ЦСКА: «Газзаев оштрафовал на 1000 долларов за McDonald's»

Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков рассказал историю, как однажды главный тренер команды Валерий Газзаев наказал игроков за употребление фастфуда.

«Ехали с двумя ребятами на тренировку в Ватутинки — на одной машине. Они предложили заехать перекусить в McDonald's. Я не хотел есть, но все равно пошел с ними — не останусь же сидеть один. Короче, начинается тренировка, Газзаев проводит мини-теорию — рассказывает, какие упражнения сегодня будем делать. И в конце своей речи показывает на нас троих: «Ребят, можно вас сюда». Мы напряглись. Газзаев продолжил: «Вот скажите мне, вам мало платят? Тогда почему вы питаетесь в дешевом американском ресторане? Я еду и вижу, как мои футболисты выходят с полными пакетами этого говна!»

Оштрафовал каждого на 1000 долларов — это был мой самый дорогой поход в «Макдак», — приводит слова Евсиков Sport24.

42-летний Евсиков играл за ЦСКА с 1999 по 2003 года. С командой он стал чемпионом России-2003 и обладателем Кубка России-2001/02.