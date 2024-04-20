Источник: Юран может возглавить «Спартак»

Руководство «Спартака» связывалось с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном на тему возможной работы в клубе, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, руководство «Спартака» неделю назад связывалось с Юраном, чтобы обсудить его возможное назначение. При этом утверждается, что в «Спартаке» считают вариант с 54-летним специалистом запасным.

Кроме того, сообщается, что заменить Юрана в «Пари НН» может нынешний исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. После 23 матчей нижегородцы с 28 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.