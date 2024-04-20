Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:14

В «Пари НН» заявили, что в курсе звонков Юрану о работе в «Спартаке»

Константин Белов
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении главного тренера нижегородцев Сергея Юрана в «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Юрану звонили из офиса «Лукойла» и интересовались его мнением по поводу возможной работы в московском клубе.

— Мы в курсе данной ситуации, — ответил Мелик-Гусейнов «СЭ». — С Сергеем Николаевичем постоянно на связи, нам нечего скрывать. Произойдет это или нет — мне кажется, что преждевременно об этом рассуждать. Ни предложений, ни активных переговоров по этой теме пока не ведется.

— Предлагали ли агенты Слишковича его кандидатуру вам?

— Пока не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но скажу, что мне это было бы интересно, — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Спартак» после 23 матчей занимает седьмое место в чемпионате России с 35 очками.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
17
11
Читайте также
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Судьи отменили чудо за 0,2 секунды до сирены. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Назначение Янсена в «Спартак» маловероятно
«Чемпионат»: Ивич и Янсен — главные претенденты на пост тренера «Спартака»
Маклаков считает, что Слишковича нельзя рассматривать на пост главного тренера «Спартака»
Жуков заявил, что хочет видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым
Хавбек «Спартака» Игнатов рассказал, чему научился у Абаскаля
Мостовой: «Новый тренер «Спартака»? Могут монеткой определить или жребием»
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Балтика» в концовке вырвала победу над «Крыльями»
«Балтика» — «Крылья Советов»: Рыбчинский вывел хозяев вперед в счете
ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ
«Балтика» — «Крылья Советов»: Рахманович с пенальти сравнял счет
«Сочи» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Балтика» — «Крылья Советов»: Энрикес вывел хозяев вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: Юран может возглавить «Спартак»

Булыкин — о будущем Галактионова: «Нужно дождаться конца сезона. Шансы зацепиться за медали еще есть»