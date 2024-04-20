В «Пари НН» заявили, что в курсе звонков Юрану о работе в «Спартаке»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении главного тренера нижегородцев Сергея Юрана в «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Юрану звонили из офиса «Лукойла» и интересовались его мнением по поводу возможной работы в московском клубе.

— Мы в курсе данной ситуации, — ответил Мелик-Гусейнов «СЭ». — С Сергеем Николаевичем постоянно на связи, нам нечего скрывать. Произойдет это или нет — мне кажется, что преждевременно об этом рассуждать. Ни предложений, ни активных переговоров по этой теме пока не ведется.

— Предлагали ли агенты Слишковича его кандидатуру вам?

— Пока не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но скажу, что мне это было бы интересно, — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Спартак» после 23 матчей занимает седьмое место в чемпионате России с 35 очками.