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Сегодня, 11:08

Источник: «Зенит» рассматривает кандидатуры Тикнизяна, Хлусевича, Скопинцева и Горшкова

Алина Савинова
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«Зенит» занимается поисками левого защитника среди футболистов РПЛ, сообщает Sport24.

Как отмечает источник, клуб из Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуры Наира Тикнизяна («Локомотив»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Дмитрия Скопинцева («Динамо») и Юрия Горшкова («Крылья Советов»).

Также известно, что сине-бело-голубые планируют подписать либо игрока с российским паспортом, либо футболиста, который не будет считаться легионером в чемпионате страны.

«Зенит» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. Петербуржцы пять лет подряд становились чемпионами России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-613879-zenit-rassmatrivayet-kandidatury-skopintseva-khlusevicha-i-tiknizyana
Даниил Хлусевич
Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Горшков
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