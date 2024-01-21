Мостовой заявил, что смог бы сделать «Зенит» чемпионом

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, какие перспективы у него были бы в роли главного тренера «Зенита».

«Пеп Гвардиола, когда его назначили главным в «Барселоне», тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было даже на тренировки не приезжать. Если бы я возглавил «Зенит», смог бы его сделать чемпионом? Конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». 21 августа 2023 года 55-летний россиянин начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

«Зенит» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. Петербуржцы пять лет подряд становились чемпионами России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.