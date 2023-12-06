Обляков: «Файзуллаев — очень дисциплинированный футболист, он всегда работает на команду»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об адаптации в команде своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева.

«Аббосбеку потребовалось не так много времени, чтобы влиться в коллектив. Он нам очень сильно помогает, с ним комфортно на поле. Хороший, квалифицированный, очень дисциплинированный футболист. Всегда работает над собой, на команду: и забивает, и создает моменты, даже в обороне помогает», — приводит слова Облякова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.