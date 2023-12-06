Бывший футболист «Спартака» поддержал решение удалить Абаскаля в матче с «Ахматом»

Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поддержал решение арбитра матча «Ахмат» — «Спартак» (2:1) показать полузащитнику грозненцев Бернарду Берише желтую, а главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю — красную.

В игре между грозненской и московской командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его.

«Когда ты стоишь, твоя команда пропускает мяч, естественно, ты начинаешь злиться. А тут Бериша с двух ног катится... Какие твои действия? Понятно, что, если бы он совладал с нервами и просто покрутил пальцем у виска, и все, ничего бы не было. А по регламенту, по нашим правилам, максимальное наказание Берише — желтая карточка, а для тренера — красная карточка», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».