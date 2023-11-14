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Сегодня, 12:21

Шабаров — о форварде «Краснодара» Кокшарове: «Внешне — Холанн, но по игре до него еще далеко»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров отреагировал на сравнение нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

— Все начинают обсуждать, что Кокшарова в команде сравнивают с Холанном. Расскажите нам немного о нем.

— Не так много вам скажу, он всего второй сбор с нами. В Бразилии он неплохо сыграл. Внешне — Холанн, по игре до него еще далеко. Нужно еще работать. Думаю, в «Краснодаре» это понимают и аккуратно комментируют его деятельность в команде.

— Какие положительные моменты вынесли из сборов в Бразилии?

— Что мы способны оказывать достойную конкуренцию даже тем футболистам, которых приобретают наши клубы. Сегодня бразильцы у нас в тренде. Некоторые игроки, как Кокшаров, проявили себя. Саша молодец, с листа влился в коллектив и показал хороший футбол. Ряд футболистов проявили себя с хорошей стороны. Как команда мы неплохо смотрелись. Это показатель для нас, потому что сборная — это про быстроту объединения усилий для достижения результата.

Александр Кокшаров
Эрлин Холанн
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Манчестер Сити
Иван Шабаров
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