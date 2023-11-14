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Сегодня, 12:13

Банк России выпустил памятные монеты с логотипами ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Памятные монеты в честь ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».
Фото Официальный сайт Центрального банка России
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В Центральном банке России сообщили, что в обращение поступили памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль с логотипами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива».

«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России», — говорится на сайте Банка России.

Отмечается, что каждая монета выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров. Все монеты являются действующим средством наличного платежа.

Источник: https://cbr.ru/press/pr/?file=638355521084304984COINS.htm
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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