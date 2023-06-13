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Иванов: «Из «Ахмата» уходить не хочется, потому что там всегда ощущается стабильность»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов высказался о причинах успеха грозненской команды в завершившемся сезоне.

«Молодцы, повторили наш лучший результат, когда я еще был в команде. Команда не понесла больших потерь и показывала весь сезон интересный футбол. Если бы не череда травм, могли бы еще на строчечку повыше прыгнуть», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, как клубу удается сохранять важных игроков.

«Не хочется, потому что в «Ахмате» всегда ощущается стабильность. Рамзан Ахматович Кадыров всегда поддерживает команду, Магомед Даудов тоже проводит большую работу. Немаловажно, что в команде нет задержек по зарплате. Даже сейчас, в непростое время, думаю, Кадыров продолжает следить за жизнью команды», — добавил экс полузащитник.

Иванов играл в составе «Ахмата» с 2012 по 2021 год. За грозненскую команду он провел 243 матча, в которых отметился 17 голами и 30 результативными передачами.

В сезоне-2022/23 «Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 30 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-iz-akhmata-ukhodit-ne-khochetsya-tam-vsegda-oshushaetsya-stabilnost-dumayu-i-seichas-kadyrov-sledit-za-komandoi-258488/
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