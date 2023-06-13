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Масалитин — о Личке: «Если схема работает в «Оренбурге», не факт, что она будет работать в «Динамо»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о том, что чешский специалист Марцел Личка может возглавить «Динамо».

«Личка хорошо работает в «Оренбурге». Он пришел, поставил игру, которая приносит результат и, самое главное, удовлетворение от его работы. Виден почерк. Но что касается «Динамо» — значит, он в «Динамо» должен приходить со своей схемой. А эта схема немножко отличается от того, что есть в «Динамо». Значит, либо надо будет приглашать новых игроков, либо переучивать [тех, кто есть]. Как долго, когда это даст результат — не знаю. Если схема работает в «Оренбурге», не факт, что она будет работать в «Динамо». Для этого нужны исполнители», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

13 июня появилась информация о том, что московский клуб договорился с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний чешский тренер с 2020 года возглавляет «Оренбург». Команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23. «Динамо» финишировало на 9-й позиции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/13/20658458.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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