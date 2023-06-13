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Сегодня, 20:17

«Интернасьонал» не собирается отпускать Марио Фернандеса без выплаты компенсации

Иван Торопцев
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Интернасьонал» не планирует отпускать защитника Марио Фернандеса без выплаты компенсации, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, в бразильском клубе считают, что сделали очень много для 32-летнего футболиста и не хотят, чтобы эта помощь оказалась бесплатной. «Интернасьонал» не согласится отпускать Фернандеса бесплатно даже в случае, если командой, которая захочет увидеть игрока в своем составе, окажется ЦСКА.

У армейцев есть действующий контракт с Фернандесом до конца июня 2024 года. Летом 2022 года защитник приостановил карьеру, а в январе 2023 года возобновил ее и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды.

21 апреля футболист расторг контракт с бразильской командой по личным причинам. Тогда «Интернасьонал» в официальном заявлении уточнил, что клуб должен будет получить надлежащую компенсацию, согласованную между сторонами.

12 июня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что вероятность возвращения Фернандеса в московский клуб существует, но есть нюансы, связанные с «Интернасьоналом». Функционер добавил, что Марио в данный момент «не совсем свободный агент».

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
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