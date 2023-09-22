Ивич объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» назвал упорную работу на тренировках причиной лидерства команды в турнирной таблице РПЛ. После восьми туров южане на одно очко опережают действующего чемпиона «Зенит».

— Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше, чем в прошлом. Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально. Важно знать, как играть в хороший футбол и побеждать в матчах, — сказал Ивич.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января 2023 года во время зимней паузы в РПЛ. Под руководством 46-летнего специалиста команда финишировала на шестом месте в РПЛ-2022/23, а также дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА. После восьми туров РПЛ-2023/24 «быки» идут первыми, на одно очко опережая действующего чемпиона «Зенит».