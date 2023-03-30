Кабелья: «В «Атлетико Малагеньо» все уважали Клотета и хотели за него играть»

Полузащитник «Интер Эскальдес» Марк Кабелья высказался о работе Жозепа Клотета, который недавно возглавил «Торпедо».

«Я играл в «Атлетико Малагеньо», когда Жозеп тренировал этот клуб. Мне он запомнился как очень хороший специалист. Он был тогда довольно молод, но сумел хорошо проявить себя. В команде все его уважали и хотели играть за него. Ему нужно будет дать время познакомиться с командой и понять, что с ней можно придумать. Жозеп работал во многих странах, ему легко адаптироваться к новым условиям, с этим не будет проблем. Желаю ему успеха и надеюсь, что у него получится. Он очень хороший тренер, который еще многого добьется», — приводит слова Марка Кабельи «Евро-Футбол.Ру».

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».