Калешин считает российскую тренерскую школу одной из лучших в мире

Тренер Евгений Калешин объяснил, почему считает тренерскую школу в России одной из лучших в мире.

«Вы знаете критерии, по которым оценивается российская тренерская школа? Я могу назвать критерии — пять чемпионств Семака в «Зените». Сергей Семак — иностранный тренер? Он случайно выиграл пять раз подряд? Семак откуда вырос? С неба упал? Он учился в России и все знания получил в нашей стране, работал с другими хорошими тренерами. «Краснодар» играет в коллективный футбол, они скоро выиграют свое. Они инвестируют большие деньги в академию. Сколько хороших российских тренеров они дали нашему футболу? Мусаев, Сторожук, работавшие только в детском футболе или дубле, спокойно после работы во второй команде навязывали конкуренцию в РПЛ! Сторожук без опыта работы в первой или второй лигах сразу взял команду в премьер-лиге и отлично работал в кризисном году! Это мастерство тренера, но почему об этом никто не говорит? Я считаю, что наши тренеры лучше подготовлены, чем те, которые приезжают к нам. Российская тренерская школа является одной из лучших в мире — это без сомнений», — приводит «РБ Спорт» слова Калешина.

45-летний специалист тренировал такие команды, как «Кубань», «Урожай», «Балтика», «Тверь» и «Акрон», который покинул в ноябре этого года. Сообщалось, что тольяттинский клуб принял решение прекратить сотрудничество с Калешиным из-за разногласий в пути развития.