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РПЛ

4 декабря, 23:25

Воробьев: «Впервые в этом тысячелетии менеджмент «Динамо» работает нормально»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев поделился мнением о результатах работы руководства клуба.

«Может, впервые в этом тысячелетии менеджмент «Динамо» нормально работает», — приводит «РБ Спорт» слова Воробьева.

В июне этого года «Динамо» возглавил чешский тренер Марцел Личка. Команда под руководством 46-летнего специалиста занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 17 туров.

В летнее трансферное окно московский клуб продал 20-летнего Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» за 13 миллионов евро. В декабре «Динамо» заключило новый контракт с 21-летним Константином Тюкавиным до 2028 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-vorob-ev-vpervy-e-v-e-tom-ty-syacheletii-menedzhment-dinamo-rabotaet-normal-no/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Анатолий Воробьев
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