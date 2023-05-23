Калинин рассказал, что Евсеев изменил дисциплину в «Факеле»

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал, что в команде поменялось с приходом нового главного тренера Вадима Евсеева.

— Если коротко, дисциплина, — приводит «РБ Спорт» слова Калинина.

— Стало построже?

— Понимайте как хотите. Все-таки это Вадим Валентинович.

— Что у вас по будущему?

— Честно, не думаю сейчас об этом. Моя задача — помочь команде остаться в РПЛ. Это цель номер один. У меня еще три года контракт с «Ростовом», с большим уважением отношусь к Валерию Георгиевичу, Алексею Анатольевичу (Рыскину), я также переживаю за «Ростов». После сезона обсудим будущее. Сейчас цель — остаться с «Факелом» в РПЛ напрямую.

Евсеев возглавил «Факел» в начале мая. На данный момент воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 28 матчах. В 29-м туре РПЛ команда Евсеева встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдет 28 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.