Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и может сыграть против «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против «Динамо» вернулся в общую группу после травмы. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 34-летний форвард с командой готовится к матчу и, скорее всего, примет участие в игре.

Ранее Дзюба из-за повреждения пропустил матчи против «Крыльев Советов» (1:1) и «Факела» (1:0).

«Локомотив» сыграет с «Динамо» в воскресенье, 28 мая. Начало игры — в 16.30 по московскому времени. На данный момент железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.