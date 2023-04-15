Камоцци заявил, что «Ростову» будет непросто удержать второе место в турнирной таблице РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о шансах «Ростова» занять второе место по итогам текущего сезона РПЛ.

«Я не удивлен тем, что «Ростов» забрался так высоко. Они молодцы, учитывая то, что играют без легионеров. Мистер Карпин проделывает отличную работу. Второе место по итогам сезона? Это будет непросто», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 22-го тура второе место в РПЛ занимает «Ростов» с 45 очками, на третьем — «Спартак» (42), на четвертом — ЦСКА (41). Лидирует в чемпионате «Зенит», в активе которого 54 набранных очка.

16 марта «Ростов» встретится с «Зенитом» в рамках 23-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по мск.