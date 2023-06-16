Камоцци заявил, что Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов к переходу в европейский клуб.

«По игре и качествам Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу. Им уже давно интересуются европейские команды, он может там сходу заиграть, как это сделал Кварацхелия. Поэтому нет никакого смысла тянуть с этим, выжидать. Главное, чтобы этим летом появилось предложение, которое заинтересует и клуб, и игрока и чтобы сделку удалось осуществить. Чем раньше он начнет показывать себя на европейской арене, тем лучше. Желаю ему удачи», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.