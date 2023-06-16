Камоцци заявил, что Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов к переходу в европейский клуб.
«По игре и качествам Сперцян уже давно готов к отъезду в Европу. Им уже давно интересуются европейские команды, он может там сходу заиграть, как это сделал Кварацхелия. Поэтому нет никакого смысла тянуть с этим, выжидать. Главное, чтобы этим летом появилось предложение, которое заинтересует и клуб, и игрока и чтобы сделку удалось осуществить. Чем раньше он начнет показывать себя на европейской арене, тем лучше. Желаю ему удачи», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах.
В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.