0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:24

Канчелькис: «Если Промесу комфортно в России, пускай проходит все процедуры, как я в Великобритании»

Канчелькис отреагировал на отказ Министерства спорта РФ ходатайствовать о предоставлении гражданства Промесу
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчелькис прокомментировал «СЭ» отказ Министерства спорта РФ ходатайствовать о предоставлении российского гражданства нидерландскому полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«Если он хочет, если ему комфортно в России, пускай подает, проходит все процедуры, как я проходил в Великобритании. У него там уголовное дело какое-то... Не слежу за уголовными делами — за футболом слежу. Я думаю, что будет правильно. Зачем вмешиваться в это дело? Он должен сам разобраться с законом Нидерландов, а потом уже разбираться с законами нашими, российскими», — сказал Канчелькис корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

Ранее гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Андрей Канчельскис
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
12
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
Военный эксперт назвал возможную причину приказа ВСУ немедленно покинуть Артемовск
Супружескую пару нашли убитой в квартире на Ленинском проспекте в Москве
Минский суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам лишения свободы
В Тольятти стартовало производство Lada Vesta NG
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: комментатора Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске

Прокуратура Нидерландов запросила два года лишения свободы для Промеса