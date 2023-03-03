Канчелькис: «Если Промесу комфортно в России, пускай проходит все процедуры, как я в Великобритании»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчелькис прокомментировал «СЭ» отказ Министерства спорта РФ ходатайствовать о предоставлении российского гражданства нидерландскому полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

«Если он хочет, если ему комфортно в России, пускай подает, проходит все процедуры, как я проходил в Великобритании. У него там уголовное дело какое-то... Не слежу за уголовными делами — за футболом слежу. Я думаю, что будет правильно. Зачем вмешиваться в это дело? Он должен сам разобраться с законом Нидерландов, а потом уже разбираться с законами нашими, российскими», — сказал Канчелькис корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

Ранее гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.