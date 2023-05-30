Канчельскис: «Талалаев — нонсенс нашего футбола! Убил две команды, выведя их в первую лигу»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о том, кого считает лучшим и худшим тренерами по итогам сезона-2022/23.

«Все прекрасно понимают, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ станет Сергей Семак. Также отметил бы Карпина, который борется с «Ростовом» за вторую строчку, и Марцела Личку из «Оренбурга». А так, мой топ-2 — это Талалаев и Гогниев. Я смеюсь, конечно, ха-ха! Первый, блин, убил две команды, выведя их в первую лигу, а сейчас что-то ходит и рассказывает. До этого Андрей еще и Самару топил, так что такой «великий» рекорд может принадлежать только ему. Талалаев — нонсенс нашего футбола! Второй тренер тех же «Химок», Гогниев, хоть и мало поработал, но запомнился только своими эмоциями, а не набранными очками. Бегал и приседал — он что, кротов искал? Бесков ходил на трибуну, чтобы ему футбол был лучше виден, а Гогниев приседает — кроты ему помогают лучше смотреть матчи его команд», — цитирует Sport24 слова Канчельскиса.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Химки», которые на данный момент тренирует Андрей Талалаев, досрочно вылетели из РПЛ. С сентября 2022 года по апрель 2023-го подмосковную команду возглавлял Спартак Гогниев.