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Сегодня, 15:56

Канчельскис оценил перспективы Пиняева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Без еврокубков и международных матчей молодым футболистам сложнее прогрессировать. Надо играть с лучшими, чтобы раскрывать свой талант. Конкуренция и еще раз конкуренция — только так становятся большими футболистами. Игроки нынешнего поколения вряд ли добьются серьезных успехов, потому что они лишены связи с европейским футболом. Тот же Пиняев мог бы уже выйти на принципиально другой уровень, если бы играл в Лиге Европы, Лиге чемпионов, квалификации Евро, он мог бы стать новым Аршавиным. А играя только в РПЛ, Пиняев обречен тормозить свое развитие, закапывать талант», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-s-evrokubkami-pinyaev-mog-by-stat-novy-m-arshaviny-m-a-igraya-v-rpl-on-obrechen/
Андрей Канчельскис
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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