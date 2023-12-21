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Сегодня, 16:11

Билялетдинов назвал Рахимова опытным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Рубина» Динияр Билялетдинов прокомментировал выбор лучшего тренера месяца в РПЛ.

«У «Рубина» много матчей на ноль, и команда поднялась в таблице достаточно высоко. Рахимов наладил игру казанцев, но у него были конкуренты на звание лучшего тренера месяца. Тот же Личка, Ивич, Семак. Прогрессирует ли «Рубин» при Рахимове? Надо понимать, что команда вышла из первой лиги. Нужно было подстроиться под РПЛ. Рахимов — опытный тренер, поэтому у команды получилось добиться хорошего результата в первой части сезона», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

После 18 туров «Рубин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-rahimov-naladil-igru-rubina-on-opy-tny-j-trener-poe-tomu-takie-horoshie-rezul-taty/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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