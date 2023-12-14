Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Канчельскис отметил игру Файзуллаева в ЦСКА в этом сезоне

Виктория Кравченко
Telegram Дзен
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил выступление хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Он заявил, что футболист феерит в РПЛ.

«Каких-то прям сенсационных событий в первой части сезона не произошло. «Зенит» сыграл чуть хуже, чем от него ожидали, «Краснодар» — чуть лучше. «Спартак» показал ровно то, к чему приучил болельщиков в последние годы — яркий старт, а дальше спад.

Из игроков больше всех запомнился Файзуллаев, он прямо феерит в РПЛ. Наверное, его можно назвать главным открытием первой части сезона», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ Файзуллаев провел за ЦСКА 13 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 4 миллионов евро.

Андрей Канчельскис
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Большунов одержал седьмую победу подряд, Степанова потерпела первое поражение
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бабаев назвал Головина лучшим игроком года

Виталий Калешин считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ