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Сегодня, 20:22

Канчельскис: «Баринову надо собирать вещи, садиться в поезд и ехать в «Бешикташ»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову со стороны «Бешикташа».

«Надо собирать вещи, садиться в поезд и ехать в «Бешикташ». Это большой шаг для него и большой плюс для российского футбола.

Может ли «Бешикташ» стать для Баринова трамплином для перехода в топ-лиги Европы? Да, конечно, может. Сейчас нужно идти в Турцию, а что будет дальше — посмотрим. Сейчас им интересуется «Бешикташ», а потом им могут заинтересоваться клубы и из Италии, Англии, Франции, Германии. Дай бог ему здоровья и успехов, чтобы он смог дальше прогрессировать", — цитирует Канчельскиса Betonmobile.ru.

Действующее соглашение хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 26-летний Баринов провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-kanchelskis-barinovu-nado-sobirat-veshhi-saditsya-v-poezd-i-ehat-v-beshiktash
Андрей Канчельскис
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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