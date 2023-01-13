Канчельскис: «Баринову надо собирать вещи, садиться в поезд и ехать в «Бешикташ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову со стороны «Бешикташа».

«Надо собирать вещи, садиться в поезд и ехать в «Бешикташ». Это большой шаг для него и большой плюс для российского футбола.

Может ли «Бешикташ» стать для Баринова трамплином для перехода в топ-лиги Европы? Да, конечно, может. Сейчас нужно идти в Турцию, а что будет дальше — посмотрим. Сейчас им интересуется «Бешикташ», а потом им могут заинтересоваться клубы и из Италии, Англии, Франции, Германии. Дай бог ему здоровья и успехов, чтобы он смог дальше прогрессировать", — цитирует Канчельскиса Betonmobile.ru.

Действующее соглашение хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 26-летний Баринов провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.