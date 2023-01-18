Канчельскис: «Кокорина брали клубы РПЛ, почему Мамаева не взять?»

Сегодня, 16:11
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что полузащитник Павел Мамаев заселился в один отель с ЦСКА и «Динамо» в ОАЭ.
Ранее СМИ сообщали, что россиянин прибыл в Абу-Даби и заселился в один отель с «Динамо» и ЦСКА.
«Может, он приехал к своим друзьям или знакомым. Посмотрим, время покажет. Смогут или не смогут. До этого Кокорина брали и его брали другие клубы. Так что посмотрим. Не знаю, кто его хочет. Какой клуб лучше, а какой хуже, это уже не нам решать. Мы только будем рады, чтобы Мамаев продлил свою футбольную карьеру», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».
Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком этим летом. На данный момент футболист находится без клуба.
Ранее он выступал за такие российские команды, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования