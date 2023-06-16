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Сегодня, 18:07

Канчельскис рассказал, где может продолжить тренерскую карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о предстоящем переходе на тренерскую должность.

«На следующей неделе будет решаться мое тренерское будущее. Если все будет нормально, то буду работать с командой из азиатской части постсоветского пространства. Хорошо, что есть предложения по работе. Очень хочу приступить к тренерским обязанностям, но любой исход для меня будет нормальным. Спокойно отношусь к таким решениям», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Последним местом работы Канчельскиса был «Навбахор» из Узбекистана, который он покинул в октябре 2020 года. Ранее специалист тренировал «Солярис», ФК «Юрмала» и «Уфу».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-16-kanchelskis-rasskazal-gde-mozhet-prodolzhit-trenerskuyu-karyeru
Андрей Канчельскис
Футбол
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