Реднапп заявил, что никогда не слышал про Захаряна

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Известный английский тренер Гарри Реднапп заявил, что никогда не слышал про Арсена Захаряна.
«Захарян? Ничего не знаю про него, впервые слышу. За кого он играет? За «Динамо»? Сложно что-то говорить, я не знаю такого игрока. Он хорош? Затрудняюсь ответить, честно. Мне сложно что-то прокомментировать», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.
Eurly
Дедушка давно выжил из ума - лет 10 назад.
16.06.2023
shpasic
Реднапп больше пяти лет никого не тренирует, вроде, зачем ему кого-то знать?
16.06.2023
andy1962
как представлю мурло этого Реднаппа, так сразу понятно, что он и о Месси ничего не слыхал. Он вообще уже ничего не понимает как Байден...шизофрения.
16.06.2023
Фирсыч
Непонятно. С чего бы вдруг Реднапа спросили о Захаряне?
16.06.2023