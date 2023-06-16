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Реднапп заявил, что никогда не слышал про Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный английский тренер Гарри Реднапп заявил, что никогда не слышал про Арсена Захаряна.

«Захарян? Ничего не знаю про него, впервые слышу. За кого он играет? За «Динамо»? Сложно что-то говорить, я не знаю такого игрока. Он хорош? Затрудняюсь ответить, честно. Мне сложно что-то прокомментировать», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/garri-rednapp-zaharyan-i-chelsi-vpervy-e-pro-nego-sly-shu-ne-znayu-takogo-igroka/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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  • Eurly

    Дедушка давно выжил из ума - лет 10 назад.

    16.06.2023

  • shpasic

    Реднапп больше пяти лет никого не тренирует, вроде, зачем ему кого-то знать?

    16.06.2023

  • andy1962

    как представлю мурло этого Реднаппа, так сразу понятно, что он и о Месси ничего не слыхал. Он вообще уже ничего не понимает как Байден...шизофрения.

    16.06.2023

  • Фирсыч

    Непонятно. С чего бы вдруг Реднапа спросили о Захаряне?

    16.06.2023

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