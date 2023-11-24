Канчельскис рассказал, как переход Алипа в «Манчестер Юнайтед» может повлиять на казахстанский футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов английского клуба.

«Всем бы хотелось, чтобы это было правдой. Если он перейдет туда, то я могу пожелать ему только удачи. Для начала хотя бы просто попал. Представь, что будет с казахстанским футболом? Это будет большой шаг для популяризации отечественного футбола. Тысячи мальчишек по всей стране будут ставить его в пример друг другу и так будут вырастать сильные футболисты. Не каждому дано играть в таком клубе. Сможет или не сможет? Если действительно информация подтвердиться, то можно делать какие-то выводы. Алип — хороший футболист», — приводит слова Канчельскиса Meta-ratings.kz.

Канчельскис отметил, что необходимо дождаться реальных вещей.

«Когда я туда переходил, многие не верили в мой трансфер и пророчили мне карьеру баночника. Но я не сидел там на вторых ролях. Давай дождемся реальных вещей, но повторюсь: для Казахстана это очень хорошо», — добавил Канчельскис.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 44 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро. Контракт Алипа с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.