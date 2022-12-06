Канчельскис — о словах Кокорина: «Он профукал свою судьбу. Главное, чтобы не опозорился еще раз»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику нападающего Александра Кокорина в свой адрес.

Ранее Кокорин заявил, что Канчельскис «пел дифирамбы» в его адрес, а теперь стал говорить про него плохо потому, что «ему дают 2-3 тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое».

«Кокорин — молодец! Я ни копейки за эфиры не получал. На «Дом-2» я не хожу. Он не услышал мои слова о том, что надо было уезжать в Европу. Теперь он что-то ругается. Если бы он уехал, достиг бы большего. Пересидел человек! Видимо, ему нравилось сидеть в России. Я говорил, что нужно взять чемоданы и соглашаться даже на маленькое предложение. Он меня не услышал. На что он сейчас жалуется? Маленький мальчик, который мог достичь результатов, но не смог из-за своей глупости.

Достигни он чего-то большого — тогда можно с ним разговаривать. Я желал ему всего хорошего. Но свою судьбу он профукал. Это его проблемы. Может, он поймет в конце концов, что потерял драгоценное время. Но желаю ему вернуться в «Фиорентину», где меня помнят и любят. Главное, чтобы Кокорин не опозорился еще раз. Только этого и желаю. Остальное мне неинтересно. Это Кокорин поставил на первое место деньги, а футбол — на второе. Еще когда он был маленький, я пил за него и говорил бежать. Он этого не вспомнит, наверное», — сказал Канчельскис «СЭ».

В данный момент Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В сезоне-2022/23 форвард забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 10 матчах за команду из Лимасола.