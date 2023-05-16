Капелло: «Семак — сильнейший тренер в России, результаты не врут»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал Сергея Семака лучшим тренером в России на данный момент.

«Можно ли назвать Семака лучшим тренером РПЛ за последнее время? Да, сейчас Семак — сильнейший тренер в России. Результаты не врут. Просто так пять раз подряд чемпионами не становятся, Сергей проделывает огромную работу», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, он становился чемпионом России с клубом из Санкт-Петербурга пять раз подряд.