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16 мая, 02:46

Капелло: «Семак — сильнейший тренер в России, результаты не врут»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал Сергея Семака лучшим тренером в России на данный момент.

«Можно ли назвать Семака лучшим тренером РПЛ за последнее время? Да, сейчас Семак — сильнейший тренер в России. Результаты не врут. Просто так пять раз подряд чемпионами не становятся, Сергей проделывает огромную работу», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, он становился чемпионом России с клубом из Санкт-Петербурга пять раз подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-semak-sil-nejshij-trener-v-rossii-rezul-taty-ne-vrut/
Сергей Семак
Фабио Капелло
Футбол
ФК Зенит
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