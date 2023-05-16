Мирзов: «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ"

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов считает, что его команда не заслуживает вылета из РПЛ.

«Мы и с «Динамо» хорошо сыграли, и с «Локомотивом». Сейчас «Спартаку» отдали очки. Обидно: нам надо набирать, а мы раздаем. «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ», — приводит «Чемпионат» слова Мирзова.

За 3 тура до конца чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице с 18 очками. Отставание подмосковной команды от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.