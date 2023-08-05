5 августа, 22:47
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.
— Что сегодня было, что случилось?
— Не наш день.
— Почему все так перевернулось?
— Не забили и получили.
— Проблема в обороне?
— Не сказать. Наверно, иногда надо получать по шапке.
— Не слишком больно?
— Больно, неприятно. Но ничего страшного. Через три дня уже следующая игра.
— Можно ли назвать этот матч худшим при этом руководстве?
— Нет.
— А какой худший?
— На сборах худший матч был.
— Какой «Локомотив» настоящий? Тот, который мы увидели в Воронеже или сегодня?
— Вы меня сейчас добиваете что ли?
— Играли молодые защитники. Что сказали им после матча?
— Сказал, чтобы не вешали нос. Через три дня уже игра.