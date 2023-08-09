Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС не применять дополнительной дисквалификации к игроку.

Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Колумбиец пропустит матч 4-го тура с «Факелом» (13 августа).

«По крайней мере, ему не дали больше матче, одну игру дисквалификации он получил. Барриосу нужно двигаться вперед и готовиться к игре со «Спартаком», — сказал Поссо «СЭ».

В 5-м туре «Зенит» сыграет против «Спартака» в Москве (20 августа).