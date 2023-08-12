Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 13:10

ЭСК РФС признала верным удаление Барриоса в матче «Зенит» — «Динамо»

Мария Гусева
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Алексея Амелина удалить с поля полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия Барриоса в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Денисом Макаровым квалифицируются комиссией, как серьезное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом», — говорится в заявлении ЭСК.

На 90+4-й минуте арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов удалил игрока за грубую игру на Денисе Макарове.

29-летний колумбиец был дисквалифицирован на один матч РПЛ. Он пропустит игру 4-го тура с «Факелом» (13 августа).

Источник: https://t.me/rfsruofficial/8563
Вильмар Барриос
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Алексей Амелин
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Мухин — о дубле в ворота «Локомотива»: «В раздевалке сказали, что могу лучше. Да куда еще-то?»
Личка объяснил свои слова про памперсы в игре с «Зенитом»
Агент Барриоса — о решении КДК: «Нужно двигаться вперед, готовиться к игре со «Спартаком»
В агентстве Макарова заявили, что футболист избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом»
Нападающего «Оренбурга» Мансилью дисквалифицировали на два матча РПЛ
КДК дисквалифицировал Барриоса на один матч РПЛ, полузащитник «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин объяснил поражение «Спартака» в матче с «Уралом» в РПЛ

Агент Чистякова предположил, что футболист не сыграет в матче «Зенит» — «Факел»