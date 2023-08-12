ЭСК РФС признала верным удаление Барриоса в матче «Зенит» — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Алексея Амелина удалить с поля полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия Барриоса в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Денисом Макаровым квалифицируются комиссией, как серьезное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока «Зенита» и была согнута на излом», — говорится в заявлении ЭСК.

На 90+4-й минуте арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов удалил игрока за грубую игру на Денисе Макарове.

29-летний колумбиец был дисквалифицирован на один матч РПЛ. Он пропустит игру 4-го тура с «Факелом» (13 августа).