Нападающего «Оренбурга» Мансилью дисквалифицировали на два матча РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья дисквалифицирован на два матча РПЛ.

Мансилья в матче 3-го тура РПЛ против «Урала» (0:2) получил красную карточку за то, что ударил в грудь ногой защитника екатеринбургского клуба Мингияна Бевеева.

«Юрист клуба «Оренбург» и Мансилья приняли участие в заседание по видеосвязи. С учетом всех обстоятельств КДК принял решение дисквалифицировать Мансилью на 2 матча РПЛ», — сказал Григорьянц.

Также «Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что болельщики скандировали ненормативную лексику во время матча.