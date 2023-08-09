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РПЛ

Сегодня, 15:07

Нападающего «Оренбурга» Мансилью дисквалифицировали на два матча РПЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья дисквалифицирован на два матча РПЛ.

Мансилья в матче 3-го тура РПЛ против «Урала» (0:2) получил красную карточку за то, что ударил в грудь ногой защитника екатеринбургского клуба Мингияна Бевеева.

«Юрист клуба «Оренбург» и Мансилья приняли участие в заседание по видеосвязи. С учетом всех обстоятельств КДК принял решение дисквалифицировать Мансилью на 2 матча РПЛ», — сказал Григорьянц.

Также «Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что болельщики скандировали ненормативную лексику во время матча.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
Артур Григорьянц
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