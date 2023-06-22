Карасев остался в элитной группе судей УЕФА. В каких группах оказались остальные арбитры?

Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций определил новый состав групп арбитров, обслуживающих матчи турниров УЕФА. В элитную группу теперь входит 31 рефери, включая Сергея Карасева.

В число судей первой категории включены 57 человек. В этой группе остался Сергей Иванов.

200 арбитров вошли в группу рефери второй категории. Среди них семь российских судей — Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев и Павел Шадыханов.