Карасев остался в элитной группе судей УЕФА. В каких группах оказались остальные арбитры?

Судейство
Сегодня, 12:02
Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций определил новый состав групп арбитров, обслуживающих матчи турниров УЕФА. В элитную группу теперь входит 31 рефери, включая Сергея Карасева.
В число судей первой категории включены 57 человек. В этой группе остался Сергей Иванов.
200 арбитров вошли в группу рефери второй категории. Среди них семь российских судей — Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев и Павел Шадыханов.