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Сегодня, 12:04

В РФС рассказали, какую чистую прибыль получила организация за 2022 год

Виктория Кравченко
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Председатель Контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко сообщил, какую прибыль организация получила в прошлом году.

«В 2022 году РФС продолжил свою операционную деятельность в условиях новых геополитических и экономических рисков. Важно отметить, что указанные риски не указали существенного влияния на операционную деятельность. РФС демонстрирует устойчивую позицию.

Величины валюты баланса и чистых активов остались на высоком уровне и составили на конец 2022 года — 8,4 миллиарда рублей.

Чистые активы — 6 миллиардов рублей.

В 2022 году РФС получил выручку в размере 5,7 миллиарда. Чистая прибыль после уплаты налогов — 1,4 миллиарда рублей.

По итогам операционной деятельности в 2022 году был получен профицит бюджета. Доходная и расходная части составили свыше 9 миллиардов, что обеспечило возможность реализации стратегических проектов», — сообщил Перонко.

В марте 2022 года российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации Украины.

РФС
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