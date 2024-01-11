Караваев надеется, что начнет с «Зенитом» первый сбор

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своем самочувствии перед зимними сборами.

«Чувствую себя хорошо, но индивидуальная программа и зал — это одно дело, нужно, чтобы наши доктора меня посмотрели. Надеюсь, что начну с командой первый сбор. Планы на весеннюю часть сезона? Побороться за Кубок и чемпионство. Мы должны к этому стремиться!» — приводит слова Караваева официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 17 матчей за сине-бело-голубых, отметившись 3 голевыми передачами.

Первый тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 14 по 29 января.