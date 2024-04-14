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Сегодня, 22:34

Карпин посоветовал Мажичу нанять психологов для российских судей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Факелом» (1:0) в 24-м туре РПЛ обратился к главе департамента судейства РФС Милораду Мажичу.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал отстранить на сезон арбитра Артема Любимова, который работал на матче.

«По поводу судьи говорить не буду ничего. У меня и так уже дисквалификация сейчас на Кубок. Единственное, могу к Мажичу обратиться, чтобы он нанял, возможно, психологов для судей, которые не выдерживают давление», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в РПЛ. В следующем туре ростовчане 21 апреля дома примут «Спартак».

Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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