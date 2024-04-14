Осинькин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Спартак».

14 февраля «Спартак» объявил об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Мне никто не звонил, я здесь. Комментировать все слухи... Меня уже во многие команды сосватали. Знаете, сейчас приятно смотреть на турнирную таблицу, хотя у меня и есть вопросы по качеству игры», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче 24-го тура РПЛ. Самарцы с 36 очками поднялись на шестое место в турнирной таблице.